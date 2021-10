Verteidigung : Kramp-Karrenbauer in der Marineschule: „Ganz besonderer Ort“

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist zu Gast in der Marineschule Mürwik. In Flensburg informiert sie sich über die Offiziersausbildung der Kadetten und kommt immer wieder mit diesen ins Gespräch. Sie will vor allem eines von ihnen wissen.

Flensburg | Simulatorraum, Übungsmast und immer wieder das direkte Gespräch mit jungen Marinesoldaten: Drei Stunden lang hat sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Donnerstag in der Marineschule Mürwik in Flensburg über die Ausbildung des Marinenachwuchses informiert. Im „Roten Schloss am Meer“, wie die an der Flensburger Förde gelegene ...

