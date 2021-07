Tennis : Krajinovic und Carreño Busta im Rothenbaum-Tennisfinale

Filip Krajinovic und Pablo Carreño Busta stehen beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Endspiel erreicht.

Hamburg | Im ersten Halbfinale setzte sich der 29 Jahre alte Serbe Krajinovic, der am Vortag den Top-Favoriten Stefanos Tsitsipas ausgeschaltet hatte, am Samstag in 1:35 Stunden mit 6:4, 6:2 souverän gegen seinen Landsmann Laslo Djere durch. Der Weltranglisten-44. greift am Sonntag (13.30 Uhr/ServusTV) nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour gegen den starken...

