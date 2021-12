Freizeit : Kontrolle von Corona-Regeln: Vereinsräume geschlossen

Eigentlich sollten im Harburger Phoenixviertel vor allem die 2G-Regeln kontrolliert werden. Tatsächlich aufgedeckt wurden zudem etliche andere mutmaßliche Verstöße. Sie reichen von illegalem Aufenthalt über illegales Glücksspiel bis hin zu Geldwäsche.

Hamburg | Bei einer Razzia in Hamburg-Harburg hat die Polizei bei mehreren Lokalen und Vereinsräumen nicht nur massive Verstöße gegen die 2G-Corona-Regeln, sondern auch gegen weitere Vorschriften festgestellt. Vier Vereinsräumlichkeiten seien bei der Aktion am Donnerstagabend sofort geschlossen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Insgesamt seien 49 Perso...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.