Parteien : Kontinuität an Spitze der Nord-CDU: Parteitag in Neumünster

Die alte Parteispitze wird auch die neue sein: Bei der Führung der CDU im Norden um Regierungschef Günther bahnen sich keine Wechsel an. Die Vorstandswahl steht am Samstag in Neumünster an. Dort wird auch ein hoher Gast aus Berlin erwartet.

Kiel | In der unmittelbaren Parteiführung der schleswig-holsteinischen CDU zeichnen sich zum Landesparteitag an diesem Samstag in Neumünster keine personellen Veränderungen ab. Der Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther (48), trete nach bisherigem Stand ebenso ohne Gegenkandidaten an wie seine vier Stellvertreter, sagte ein Parteisprecher der De...

