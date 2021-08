Gesundheit : Kontaktnachverfolgung im Einzelhandel fällt weg: Ab Samstag

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger müssen von Samstag an beim Einkaufen keine Kontaktdaten zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen mehr angeben.

Hamburg | Das betreffe im gesamten Einzelhandel der Hansestadt sowohl das Hinterlassen der Kontaktdaten auf Papier als auch in digitaler Form wie bei der Luca-App. „Dort verzichten wir darauf, (...) weil wir sagen, es hat nicht den Nutzen, den wir brauchen, wenn wir so eine Maßnahme aufrechterhalten“, begründete Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Diensta...

