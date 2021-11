Prozesse : „Kompletter Filmriss“: Nach Streit um Maske zugestochen

Ein 27-Jähriger soll in Hamburg auf einen Kraftfahrer eingestochen haben. Auslöser der Auseinandersetzung war laut Anklage ein Streit um das Tragen einer Maske. Nun muss sich der Mann vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten.

Hamburg | Am Anfang eines eskalierten Streits steht die Bitte um das Tragen einer Maske - am Ende soll ein 27-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen haben. Von diesem Ablauf der Ereignisse am 8. Mai ist die Hamburger Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie warf dem Angeklagten am Donnerstag bei Prozessauftakt vor dem Landgericht ve...

