Fußball : Kohfeldt warnt vor Unberechenbarkeit im Spiel von Bielefeld

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt hat vor der Bundesligapartie gegen Arminia Bielefeld vor einer gewissen Unberechenbarkeit im Spielsystem der Ostwestfalen gewarnt.

Wolfsburg | „Man kann es nicht genau vorhersagen, was da kommt. Deshalb werden wir wenig über Positionsspiel und System in der Vorbereitung reden, sondern über die Art und Weise, wie wir das Spiel angehen wollen“, sagte der 39-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag gegen den Tabellenvorletzten (15.30 Uhr/Sky). Kohfeldt nannte den „Kampf um zweite Bälle und s...

