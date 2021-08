Klima : Klimaforscher fordert rasche Senkung der CO2-Emissionen

Der Klimaforscher und Mitautor des jüngsten Weltklimarat-Berichts zur Erderwärmung (IPCC), Jochem Marotzke, hat eine umgehende Reduzierung des CO2-Ausstoßes gefordert.

Hamburg | Um bis 2050 in die Nähe von netto null zu kommen und damit das Pariser Klimaziel von einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zu erreichen, müsste der Kohlendioxidausstoß jedes Jahr um etwa fünf Prozent sinken, sagte der Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg am Mittwoch. „Das ist eine Herkulesaufgabe für die ganze Menschheit.“ Der am...

