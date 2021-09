Unwetter : Klimaforscher: Tornado kein Anzeichen des Klimawandels

Der Kieler Tornado vom Mittwoch ist nach Ansicht des Forschers Mojib Latif kein Anzeichen des Klimawandels.

Kiel | „Ich würde jetzt keine Verbindung zur globalen Erwärmung herstellen“, sagte Latif am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein seltenes Phänomen, das hin und wieder auftaucht, bedeutet aber keine neue Qualität.“ Der Tornado hatte am Mittwoch nur wenige Meter von Latifs Kieler Büro im Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung am Ufer de...

