Kirche : Kirsten Fehrs ist neue stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ist neue stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Bremen | Bei der Synode in Bremen erhielt die 60-Jährige am Mittwoch 116 von 139 Stimmen, wie die Synode mitteilte. Fehrs ist damit Vertreterin von Annette Kurschus, die zur neuen EKD-Ratsvorsitzenden gewählt wurde. „Kirsten Fehrs wird in diesem Amt ihre große seelsorgerliche Kompetenz und ihre weitreichenden Erfahrungen in der Personal- und Organisationsen...

