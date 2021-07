Agrar : Kirschernte kurz vor dem Abschluss

Für die Obstbauern im Alten Land an der Elbe südlich von Hamburg geht die Kirschernte ins Finale.

Jork | Mittlerweile seien die letzten zwei Wochen der diesjährigen Ernte angebrochen, teilte am Montag der Landesbauernverband Landvolk in Hannover mit. Das Wetter der vergangenen Wochen habe für aromatische Früchte gesorgt. Der Ertrag sei im Vergleich mit den beiden Vorjahren allerdings leicht zurückgegangen: Pro Hektar rechnen die Statistiker in diesem Jah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.