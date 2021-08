Beach-Volleyball : King of the Court: Thole/Wickler bestes deutsches Beach-Team

Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind ihrer Favoritenrolle im nationalen Wettbewerb bei der Deutschland-Premiere des Formats King of the Court gerecht geworden.

Hamburg | Im Stadion am Rothenbaum gewannen die Olympia-Fünften am Samstagabend die Finalrunde und verwiesen Jonas Reinhardt/Milan Sievers (Sportraum Mainz) und die Zwillinge Bennet Poniewaz/David Poniewaz (FC Schüttorf 09) auf die Plätze zwei und drei. Alle drei Duos haben sich für das Halbfinale des internationalen Wettbewerbs am Sonntag qualifiziert. In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.