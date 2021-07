Kriminalität : Kinder glücklich: Unterschlagung von Spielzeug aufgeklärt

Strandmuschel und -spielzeug einer Urlauberfamilie verschwinden beim Auspacken des Autos in Laboe und tauchen wenig später bei Fremden am Strand wieder auf: Die Polizei in dem Badeort an der Kieler Förde hat am Donnerstag mit Hilfe der Androhung einer Wohnungsdurchsuchung eine mutmaßliche Unterschlagung aufgeklärt und damit die Urlaubsfreude für drei Kinder gerettet.

Laboe | Beim Beziehen ihres Ferienhauses am Mittwochabend hatte die Urlauberfamilie aus Nordrhein-Westfalen nach Polizeiangaben vom Freitag die Strandmuschel und verschiedene Spielsachen an ihrem Auto zunächst stehen gelassen. Die Gegenstände, darunter eine Frisbeescheibe, verschwanden. Am Donnerstag meldete der Familienvater, er habe Muschel und Wurfscheibe ...

