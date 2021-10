Handball : Kiels Handballer wollen zurück in die Erfolgsspur

Die Handballer des THW Kiel wollen nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Kiel | Heute (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) tritt der deutsche Rekordmeister bei Vardar Skopje in Nordmazedonien an. „Skopje liegt nur zwei Punkte hinter uns, die Mannschaft hat bisher eine starke Saison gespielt“, sagt THW-Spielmacher Miha Zarabec: „Wir wissen, wie schwer es ist, in Skopje zu punkten.“ Der THW liegt mit 7:3 Punkten aktuell auf Platz drei ...

