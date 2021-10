Handball : Kiels Handballer im Pokal-Achtelfinale zu Gast in Hannover

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel treffen im Achtelfinale des DHB-Pokals auswärts auf den Ligarivalen TSV Hannover-Burgdorf.

Kiel | Das ergab die Auslosung am Freitag in der Geschäftsstelle der Handball-Bundesliga. Gespielt wird die Runde der 16 besten Mannschaften am 14. und 15. Dezember. „Sicherlich wünscht man sich im Pokal immer ein Heimspiel“, kommentierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Auslosung. „Aber der Reise-Aufwand hält sich ja jetzt auch in Grenzen. Ich fre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.