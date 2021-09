Fußball : Kieler wollen Heim-Dreier gegen Hannover 96 holen

Die Verletztenliste beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wird kürzer.

Kiel | Wie Trainer Ole Werner am Donnerstag sagte, könnten die zuletzt angeschlagenen Stefan Thesker, Steven Skrzybski und Julian Korb im Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wieder im Kader stehen. Das gelte auch für Fiete Arp, der in den vergangenen Tagen krank war. Für Lewis Holtby und Aleksandar Ignjovski kommt das Spiel des Tabellen-15...

