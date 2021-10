Handball : Kieler Sorgen vor Handball-Spiel: Keeper Landin angeschlagen

Die Handballer des THW Kiel stehen vor wichtigen Tagen: Nach dem 32:32 am Mittwoch in der Champions League gegen den ungarischen Meister Pick Szeged steht für den deutschen Rekordmeister am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter SC Magdeburg auf dem Programm.

Kiel | Man müsse sich jetzt „konzentrieren, arbeiten und gemeinsam kämpfen“, forderte THW-Trainer Filip Jicha, der aber auch große Sorgen hat: „So langsam gehen mir die Spieler aus.“ Ob die Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold bis Sonntag aus ihrer Corona-Quarantäne entlassen werden, steht noch nicht fest. Dazu fiel während der Partie gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.