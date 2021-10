Gesundheit : Kiel will 3G-Regel in Gastronomie stärker kontrollieren

Angesichts des geplanten Wegfalls der kostenlosen Coronatests will die Stadt Kiel die Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) in Kneipen und Restaurants stärker kontrollieren.

Kiel | Bei der Bewirtung von Gästen in geschlossenen Räumen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind, drohe Gastronomen laut Coronaverordnung Schleswig-Holsteins ein Bußgeld zwischen 1000 und 3000 Euro, kündigte die Stadt am Donnerstag an. Auch ein Unterlassen der Prüfung könne ein Bußgeld in diesem Rahmen nach sich ziehen. Wer als Gast falsche Angaben...

