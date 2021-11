Fußball : Kiel feiert Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Holstein Kiel hat sich in der 2. Liga vorerst aus der größten Gefahr in der Abstiegszone befreit. Gegen Dresden gelingt ein wichtiges 2:1. Es ist zugleich der siebte Sieg im siebten Duell mit den Dynamos.

Kiel | Mit einem Kraftakt hat Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit feierten die Kieler am Freitagabend einen etwas glücklichen 2:1 (0:1)-Erfolg über Dynamo Dresden und verließen den Abstiegsrelegationsplatz. Vor 8 919 am Ende zufriedenen Zuscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.