Brände : Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck ist in der Nacht zum Samstag ein Bewohner verletzt worden.

Lübeck | Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Kellerverschlag gebrannt. Dabei sei es zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen, von der das gesamte Gebäude betroffen war. Deshalb wurden alle Wohnungen in dem Haus geräumt. Ein Bewohner musste wegen einer Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.