Gesundheit : Kein Shoppen für Ungeimpfte: 2G im Hamburger Einzelhandel

Hamburg verschärft die Corona-Regeln erneut. Von Samstag an darf der Einzelhandel nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Ungeimpfte können somit nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. In Clubs gilt zudem künftig das Modell 2G plus.

