Fußball : Keeper Heuer Fernandes fraglich: Walter vor Personalpuzzle

HSV-Trainer Tim Walter muss die Mannschaft des Hamburger Fußball-Zweitligisten für das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Nordrivalen Holstein Kiel umbauen.

Hamburg | Linksverteidiger Tim Leibold fällt nach seinem Kreuzbandriss beim Pokalsieg in FC Nürnberg monatelang aus, der Einsatz von Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist wegen einer im Elfmeterschießen (4:2) erlittenen Kapselverletzung im Knie weiterhin fraglich. Miro Muheim biete sich als Leibold-Ersatz an, sagte Walter bei der Pressekonferenz am Donnerstag ...

