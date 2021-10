Kriminalität : Katz-und-Maus-Spiel um „Pimmel“-Plakat an Roter Flora

Das Hamburger „Pimmelgate“ zieht weitere Kreise. Am linksextremen Zentrum Rote Flora hängt ein Plakat, auf dem der Innensenator mit dem „P“-Wort beleidigt wird. Polizisten übermalen es, doch schon bald wird der Spruch erneuert. Die Polizei sieht sich in einem Dilemma.

Hamburg | Im Zusammenhang mit dem sogenannten „Pimmelgate“ um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) liefern sich im Schanzenviertel Polizei und mutmaßlich Linksextreme ein Katz-und-Maus-Spiel. Bereits zum zweiten Mal übermalten Polizisten am Montag auf einem am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora angebrachten Plakat den Schriftzug „Andy, Du bis so 1 Pimmel...

