Bundestag : Katerstimmung: Linke wollen Wahlschlappe aufarbeiten

Bei den Hamburger Linken herrscht nach dem knappen Einzug der Partei in den Bundestag Katerstimmung.

Hamburg | „Auch, wenn es nun doch noch zum Einzug in den Bundestag gereicht hat: Mit einem Ergebnis unter fünf Prozent können wir nicht zufrieden sein“, sagte die Hamburger Spitzenkandidatin Zaklin Nastic am Montag. Auch in Hamburg müsse das Ergebnis aufgearbeitet werden. „Wir werden die Gründe analysieren und eine Strategie für die Zukunft der Linken entwerfen...

