Gesundheit : Kassenärztliche Vereinigung: Impf-Ausweitung unnötig

Trotz teils erheblicher Terminschwierigkeiten sieht die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) keine Notwendigkeit für eine Ausweitung der Kapazitäten bei den Corona-Auffrischungsimpfungen.

Hamburg | „Unsere Angebote in Hamburg mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, den Impfstellen in den Krankenhäusern und den mobilen Teams der Sozialbehörde sind völlig ausreichend“, sagte der frühere Leiter des inzwischen geschlossenen Impfzentrums und Vorsitzende der KVH-Vertreterversammlung, Dirk Heinrich, am Mittwoch. Der KVH-Vorsitzende Walter Pla...

