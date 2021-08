Fußball : Kapsel- und Bandverletzung bei St. Paulis Lukas Daschner

Offensivspieler Lukas Daschner vom Fußball-Zweitligisten FC St.

Hamburg | Pauli hat sich bei seinem Trainingsunfall am Montag Schäden am Kapsel- und Band-Apparat des linken Knies zugezogen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der 22-Jährige mehrere Wochen fehlen. Eine Operation sei nicht notwendig. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden. „Der Unfall war ein Schock für die gesamte Mannschaft und in erster L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.