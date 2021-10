Verkehr : Kagermann: Umbau der Mobilität kann Beschäftigung steigern

Der Chef der Regierungskommission zur Zukunft der Mobilität, Henning Kagermann, ist optimistisch, dass der klimaneutrale Umbau des Verkehrs unter dem Strich mehr Arbeitsplätze schafft als vernichtet.

Hamburg | „Per saldo glaube ich, dass wir am Ende sogar mehr Jobs haben“, sagte Kagermann am Mittwoch in Hamburg bei der Präsentation des Abschlussberichts der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Die größte Herausforderung sei allerdings das Thema Qualifizierung der Beschäftigten. „Die Schwierigkeit ist dorthin zu kommen, weil es andere Arbeits...

