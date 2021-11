Geschichte : Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein soll sichtbarer werden

Schulterschluss gegen Antisemitismus und Rassismus in Schleswig-Holstein: Zum Festjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ macht nicht nur Ministerpräsident Günther deutlich, dass es um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geht.

Kiel | Jüdisches Leben und jüdische Errungenschaften sollen nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein sichtbarer werden. „Jüdinnen und Juden haben Schleswig-Holstein geprägt. Wir verdanken ihnen einen Großteil unseres kulturellen, künstlerischen und gesellschaftlichen Reichtums“, sagte Günther am Mittwoch in Kiel beim Fest...

