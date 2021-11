Theater : Janosch, Peter Pan und Pinocchio: Weihnachten im Theater

Weihnachten rückt näher - und nun sitzen wieder besonders viele Kinder in den Hamburger Theatern. Denn es ist die zauberhafte Zeit der Weihnachtsmärchen. Mit die Schöne und das Biest, Peter Pan oder Pinocchio eröffnen sich magische Welten.

Hamburg | Märchenhafte Zeit in den Hamburger Theater: Die Bühnen haben in den kommenden Wochen wieder Weihnachtsstücke für das junge Publikum im Programm. So manche Premiere sollte ursprünglich bereits im Herbst 2020 gefeiert werden, musste aber coronabedingt verschoben werden. Bis zu den Festtagen - und teilweise darüber hinaus - stehen Märchenklassiker ebenso...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.