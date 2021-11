Gesundheit : Inzidenz steigt: Verschärfungen für Ungeimpfte geplant

In Hamburg klettern die Corona-Zahlen von Höchstwert zu Höchstwert. Ungeimpfte haben am Wochenende die vorerst letzte Möglichkeit, mit einem negativen Test ein Theater oder Kino zu besuchen. Denn von Montag an heißt es für sie auch in diesen Bereichen: Draußen bleiben!

Hamburg | Menschen ohne vollständige Corona-Impfung dürfen in Hamburg an diesem Wochenende vorerst zum letzten Mal ein Kino oder Theater besuchen. Die 2G-Regel soll ab Montag zudem für Hotelübernachtungen und andere Freizeiteinrichtungen gelten. Die Hansestadt wollte noch am Freitag eine neue Corona-Verordnung veröffentlichen, mit der die Maßnahmen in Kraft ges...

