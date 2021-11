Gesundheit : Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert weiter: Auf 122,9

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle binnen einer Woche ist in Schleswig-Holstein weiter nach oben geklettert.

Kiel | Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 122,9 - nach 116,1 am Mittwoch, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Es wurden binnen 24 Stunden landesweit 701 Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 825. Bundesweit rangiert Schleswig-Holstein in der vierten Virus-Welle nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) allerdings ...

