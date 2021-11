Gesundheit : Inzidenz in Hamburg steigt weiter: Senat will 2G ausweiten

Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist im Vergleich zu Sachsen, Thüringen und Bayern noch niedrig. Aber die Zahlen steigen auch in der Hansestadt und Kliniken sollen nicht überlastet werden. Der Senat will 2G in einigen Bereichen zur Pflicht machen.

Hamburg | Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen steht Hamburg vor einer Verschärfung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Der rot-grüne Senat will am Dienstag konkrete Pläne diskutieren und auch beschließen. Es wird erwartet, dass das bislang freiwillige 2G-Optionsmodell, das nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu Einrichtungen erlaubt, in einigen Berei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.