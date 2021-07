Naturschutz : Inventur der Natur: Biotope jetzt digital dokumentiert

Ein mehrjähriges Mammutprojekt zur Erfassung natürlicher Lebensräume in Schleswig-Holstein ist beendet.

Bordelum | Das Umweltministerium hat die seit 2014 laufende Kartierung von Biotopen abgeschlossen, wie das Ressort am Mittwoch mitteilte. Am Ende stehen 290.000 Hektar kartierte Fläche, 450.000 erfasste Biotope und 1,3 Millionen Pflanzendatensätze. In den vergangenen Jahren waren neun Büros mit bis zu 100 Experten damit beschäftigt. Die Kartierung liefert lan...

