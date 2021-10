Internet : Internet in Teilen Schleswig-Holsteins gestört

Technische Probleme haben in Teilen Schleswig-Holsteins Störungen im Internet verursacht.

Flensburg | Diese Störungen traten nach Angaben der Stadtwerke Flensburg zunächst am Mittwoch und dann wieder am Donnerstag auf. Der Grund dafür lag demnach bei Serverproblemen an einem großen Daten-Knotenpunkt in Hamburg. Dort werden die Internet-Daten gesammelt und nach Schleswig-Holstein geleitet. Nach Lösung des Problems habe das Internet am Mittwoch ab dem s...

