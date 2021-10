Umwelt : Informieren und kontrollieren: Ranger nehmen Dienst auf

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie zieht es die Menschen in die Hamburger Naturschutzgebiete. Teilweise mit unschönen Folgen. In der Hansestadt sollen nun Ranger auf die Regeln hinweisen.

Hamburg | Informieren, aufklären und Regeln kontrollieren - das sind die Aufgaben der neuen Ranger, die künftig in der Hamburger Natur unterwegs sein werden. Die Naturschutzgebiete seien ein grüner Schatz, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei der Vorstellung des neuen Dienstes am Donnerstag im Naturschutzgebiet „Boberger Niederung“. Gerade in der Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.