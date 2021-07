Gesundheit : Infizierter Reiserückkehrer: 130 Menschen in Quarantäne

Die Urlaubszeit erhöht das Risiko eines erneuten Anstiegs beim Corona-Infektionsgeschehen. Zwar gibt es Tests. Die sind aber kein verlässlicher Freifahrtsschein, wie ein Fall in Hamburg jetzt belegt.

Hamburg | Wegen eines zwar negativ getesteten, aber corona-infizierten Reiserückkehrers aus Spanien müssen rund 130 Besucher zweier Lokale in Hamburg-St. Georg in Quarantäne. Die Person habe die Bars in der Langen Reihe nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub am vergangenen Sonnabend besucht, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Freitag. Sie sei...

