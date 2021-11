Industrie : Industrie sieht sich als Klima-Vorreiter: BUND widerspricht

Hamburgs Industrie sieht sich als Vorreiter beim Klimaschutz in der Hansestadt.

Hamburg | Daten des Statistikamtes Nord zufolge hätten die Industriebetriebe den Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 in den beiden Jahren 2018 und 2019 um knapp 15 Prozent reduziert, allein 2019 um 10,5 Prozent, teilte der Industrieverband Hamburg (IVH) am Dienstag mit. „Die Hamburger Industrie trägt damit den stärksten Anteil an der Gesamtreduktion bei und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.