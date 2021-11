Gesundheit : In der Flensburger Innenstadt heißt es wieder „Maske auf“

Angesichts steigender Corona-Zahlen gilt seit Mittwoch auch in der Innenstadt von Flensburg Maskenpflicht.

Flensburg | Betroffen sind der Bereich zwischen Norder- und Südermarkt sowie die Rote Straße. Die Maskenpflicht gilt im genannten Bereich von 10.00 bis 22.00 Uhr. Am ersten Tag hielten sich viele Menschen an die Regelung, wie bei einem Besuch der Fußgängerzone am Vormittag deutlich wurde. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.