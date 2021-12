Gesundheit : Impfung von Kindern soll Fahrt aufnehmen

Die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Corona-Virus soll in Schleswig-Holstein jetzt schnell Fahrt aufnehmen.

Kiel | Vom 14. bis zum 18. Dezember werde es an jeweils zwei Standorten im Land offene Impfangebote auch für Kinder geben, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch. Die Termine werden im Internet (impfen-sh.de) veröffentlicht. Außerdem könnten Eltern vom 16. Dezember an Terminbuchungen für Kinderimpfungen vornehmen. Für die Impfungen gebe es b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.