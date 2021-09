Gesundheit : Impfung in der Elbphilharmonie: Schönstes Wartezimmer

Wer bis jetzt noch gewartet hat, könnte sich mit einem besonderen Erlebnis von einer Corona-Impfung überzeugen lassen. In der Elbphilharmonie ist am Freitag gegen das Virus geimpft worden. Die Idee scheint gut anzukommen.

Hamburg | Nach der Corona-Impfung im wohl schönsten Wartezimmer Hamburgs kurz ausruhen: In der Elbphilharmonie haben sich am Freitag viele Menschen gegen Corona impfen lassen. Bereits kurz nach dem Start der Impfaktion hatte sich vor dem Gebäude eine lange Warteschlange gebildet. „Das kommt sehr, sehr gut an. Und mittlerweile läuft alles wie am Schnürchen, und ...

