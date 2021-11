Theater : Im Theater Lübeck gilt von Freitag an wieder Maskenpflicht

Wegen steigender Corona-Inzidenzen gilt von Freitag an im Theater Lübeck und in der Musik- und Kongresshalle zusätzlich zur 2G-Regelung wieder die Maskenpflicht.

Lübeck | Das teilte das Theater am Donnerstag mit. Als zusätzliche Schutzmaßnahme müssten dann alle Zuschauer für die gesamte Aufenthaltsdauer im Theater und in der Musik- und Kongresshalle sowohl in den Foyers als auch im Zuschauerraum medizinische oder FFP2-Masken tragen. Schulklassen und Schülergruppen würden bei Vorstellungen und Veranstaltungen im Theater...

