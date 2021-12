Flugzeugbau : IG Metall: Bundesregierung muss sich bei Airbus einschalten

Die kommende Bundesregierung muss aus Sicht der IG Metall in den eskalierenden Streit um den Airbus-Konzernumbau eingreifen.

Hamburg | „Ich erwarte, dass sich die neue Bundesregierung jetzt aktiv einschaltet und die Strategie des Aussitzens der alten Bundesregierung sofort beendet“, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Donnerstag der dpa. „Es geht um Interessen Deutschlands, es geht um Arbeitsplätze in Deutschland, die in erheblichem Umfang durch steuerfinanzierte Betei...

