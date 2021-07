Demonstrationen : Hunderte demonstrieren gegen LNG-Terminal in Brunsbüttel

Sie sind jung und entschlossen: Mehrere Hundert Demonstranten bringen ihren Widerstand gegen den Bau eines Terminals für Flüssigerdgas in Brunsbüttel auf die Straße. Es geht ihnen um mehr als Klimaschutz.

Brunsbüttel | Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen des Bündnisses „Ende Gelände“ haben in Brunsbüttel gegen ein geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) demonstriert. Am Samstagmittag besetzten sie unter anderem eine Kreuzung im Industriegebiet, in dem verschiedene Chemieunternehmen arbeiten. Die Demonstration wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleite...

