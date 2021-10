Demonstrationen : Hunderte demonstrieren für sozialverträglichen Wandel

Die Wandel der Industrie treibt die Gewerkschaften um. Nun hat die IG Metall zu einem Aktionstag aufgerufen. Hunderte gingen auf die Straße - und stellten Forderungen an die Politik.

Hamburg | In Norddeutschland haben Hunderte Menschen für einen sozialverträglichen Wandel in der Industrie demonstriert. Wie ein Sprecher der IG Metall am Freitag mitteilte, nahmen an der Kundgebung auf dem Hamburger Fischmarkt etwa 600 Menschen teil. In Flensburg seien etwa 400 Menschen auf der Straße gewesen. Außerdem gab es zwei Diskussionsrunden mit Politik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.