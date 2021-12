Fußball : Holsteins Rapp: FC St. Pauli steht verdient auf Platz eins

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp sieht den Nordrivalen FC St.

Kiel | Pauli als klaren Kandidaten für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an. „Wenn sie auf dem Niveau weiterspielen, werden sie am Saisonende unter den ersten Zwei landen“, sagte der Coach der KSV Holstein am Donnerstag mit Blick auf das Nordderby im Holstein-Stadion (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) über den Spitzenreiter der 2. Liga. „St. Pauli ist sehr variab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.