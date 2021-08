Fußball : Holstein-Trainer Werner nach Fehlstart: „Nach vorn denken“

Trotz des schwachen Saisonstarts von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gibt sich Trainer Ole Werner weiter optimistisch.

Kiel | Während der Vorbereitung auf das Spiel gegen Jahn Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) habe er in seiner Mannschaft „keine angespannte, aber eine konzentrierte Atmosphäre“ wahrgenommen, sagte der 33-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Alle würden darauf „brennen, nach dem Erfolgserlebnis im Pokal auch in der Liga die ersten drei Punkte einzu...

