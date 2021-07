Fußball : Holstein-Profi Komenda fällt mehrere Woche aus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Marco Komenda verzichten.

Kiel | Der 24 Jahre alte Innenverteidiger zog sich beim Saisonauftakt gegen den FC St. Pauli (0:3) am Sonntag eine Mittelfußfraktur zu. Das ergab eine Untersuchung am Montag. Komenda muss operiert werden, teilte der Verein mit. Holstein Kiel spielt am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) zu Hause gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.