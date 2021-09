Fußball : Holstein Kiel setzt gegen SCP auf Lockerheit und Qualität

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel gehen optimistisch in das erste Spiel nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner: „Jede Veränderung ist ein Neuanfang, der auch eine Chance bietet“, sagte Interimscoach Dirk Bremser am Donnerstag.

Kiel | Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel gehen optimistisch in das erste Spiel nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner: „Jede Veränderung ist ein Neuanfang, der auch eine Chance bietet“, sagte Interimscoach Dirk Bremser am Donnerstag. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) spielt der Tabellen-15. aus Kiel bei Tabellenführer SC Paderborn. Es sei unerheblich...

