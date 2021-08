Fußball : Holstein Kiel plant Erfolgserlebnis im Pokal

Nach dem Fehlstart in die Zweitliga-Saison wollen die Fußballer von Holstein Kiel in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 für ein erstes Erfolgserlebnis sorgen.

Kiel | „Wir wollen eine Runde weiterkommen“, sagte Holstein-Coach Ole Werner am Freitag. „Dieses Ziel werden wir mit allem, was wir haben, verfolgen.“ In der vergangenen Saison hatte die KSV mit dem Zweitrunden-Sieg über den FC Bayern für Furore gesorgt und war bis in das Halbfinale vorgedrungen. Vor dem Schleswig-Holstein-Duell haben die Kieler an den De...

