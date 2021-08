Fußball : Holstein Kiel im Pokal zu Gast bei TSG Hoffenheim

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist TSG Hoffenheim.

Kiel | Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die Partie findet am 26. oder 27. Oktober im Kraichgau statt. „Natürlich hätten wir uns ein Heimspiel gewünscht, speziell gegen einen Erstligisten“, sagte Trainer Ole Werner. „Aber in Hoffenheim hat Holstein Kiel auch noch nicht gespielt. Wir fahren da mit Vorfreude hin und versuchen, unsere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.